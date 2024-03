[Présidentiables 12/19] Tête bien faite, mise bien soignée !

Mame Boye Diao fait partie des 19 candidats en lice pour la présidentielle du 24 mars prochain. L’inspecteur des impôts et domaines veut briguer la magistrature suprême. Mais sans la bénédiction de son maître en politique, Macky Sall.









Le candidat à la présidentielle de 2024, Mame Boye Diao a toujours la mise bien soignée. Décrit par ses pairs comme un homme de l’ombre qui œuvre beaucoup dans le social, El Hadj Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao est né en 1970 à Bignona, une ville de la Casamance au sud du Sénégal. Mame Boye Diao a fait son cursus à l’école Abdoulaye Diallo de Doumassou. Par la suite, il est orienté au Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda où il décroche son Baccalauréat A3 en 1991.





Âgé de 54 ans, l' inspecteur des impôts et domaines est marié à Adja Amélie Diadhiou et père de trois enfants.









Mame Boye Diao n’a pas trainé après de brillantes études. Tête bien faite, il a eu la chance d’intégrer très tôt l’administration sénégalaise et a gravi rapidement les échelons pour occuper des postes de responsabilités malgré son jeune âge à l'époque.





En effet, après ses études à l'université Gaston Berger de Saint Louis où il a obtenu sa maîtrise en Sciences politiques option Relations internationales en 1996, le digne fils de Kolda fait son entrée à l'Ecole nationale d'administration (ENA) en 1998. Une réussite qui lui porte bonheur.









Mame Boye Diao signe ainsi son entrée dans l’administration sénégalaise et commence sa jeune carrière d’inspecteur comme chef de l’IFAC au Centre des Services Fiscaux de Dakar-Plateau de 2000 à 2005. Ensuite le leader de la coalition Diao2024 a occupé le poste de chef de centre des Services Fiscaux de Fatick de 2005 à 2011.Puis, il est nommé chef de Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies de 2011 à 2014.









En 2014, le maire de Kolda devient Directeur des Services Fiscaux régionaux avant d'être nommé directeur des Services à la Direction générale des Impôts et Domaines en 2017.









Parcours politique









Sa carrière politique a démarré avec le Président Macky Sall. En 2012 Mame Boye Diao fait son entrée en politique à Kolda dans l’APR. D’ailleurs en 2014, sous la bannière de l’AFP de Moustapha Niasse, il est allé à la conquête de la Mairie de Kolda. Malgré son courage et sa détermination, il échoue devant Abdoulaye Bibi Baldé et Fabouly Gaye. Loin de se décourager, Mame Boye Diao a continué son chemin tout en rendant service aux populations koldoises dans différents domaines notamment la santé, l’éducation, le Sport, la construction de mosquées sans oublier le social.









Après avoir été sous le soleil pour le compte de son patron comme un membre du directoire de campagne du chef de l’Etat sortant, Mame Boye Diao a été récompensé. Il a été nommé Directeur des impôts et Domaines.









Sous la direction de Macky Sall, le 23 janvier 2022, Mame Boye Diao s’est présenté aux élections locales sous la bannière de la Coalition CPJE/Nay Leer avec des alliés de taille. Là, il gagne largement le scrutin municipal et réalise son rêve de devenir le maire de la commune de Kolda qu’il dirige actuellement. Le 9 février 2023, il est nommé directeur général de la Caisse de dépôts et consignations (CDC). Un poste qu’il va occuper jusqu’à son limogeage le 12 septembre de la même année.









Présidentielle 2024, source de divorce entre l’élève et son maître









L’appétit vient en mangeant, l’enfant du Fouladou a décidé de monter encore plus haut dans ses ambitions en visant le fauteuil présidentiel sans la bénédiction de son maître. Sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle de 2024 a cassé la bonne relation entre le chef de l'Etat et l'inspecteur des impôts et domaines. Le torchon a vite brûlé entre le président de la République qui a choisi son Premier ministre, Amadou Ba pour porter les couleurs de son parti à l'élection présidentielle de 2024 et son élève Mame Boye Diao qui n’approuve pas le choix de son mentor. Frustré, le maire de Kolda refuse d’exécuter les ordres de son maître et décide ainsi de se présenter à la présidentielle sous la bannière de sa propre coalition Diao 2024.









Mais la sanction n’a pas tardé à tomber puisqu’il a été automatiquement limogé de son poste de directeur général de la Caisse de dépôts et consignations (CDC) par Macky Sall au moment où il faisait l’annonce de sa candidature.









Vision politique









Déterminé à aller à la conquête des suffrages des Sénégalais, le candidat issu des flancs de l'APR décline sa vision pour le Sénégal dans un livre-programme de 268 pages. Mame Boye Diao met en avant la réconciliation sociale, l’amélioration des conditions des femmes, entre autres. L'ex directeur des impôts et domaines reste sensible et attentif aux doléances des femmes. Une fois élu président de la république, il promet l'implication significative des femmes dans le développement du pays par l’application effective de la parité.