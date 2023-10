Thérèse Faye Diouf : La rançon de la loyauté

Thérèse Faye Diouf fait son entrée au gouvernement. Jusqu’ici Administratrice Générale du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), elle est la nouvelle ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, suite à la formation de l’équipe du Premier ministre Amadou Bâ.





Sa nomination est le sacre d’une fidèle parmi les fidèles du Président Macky Sall, avec qui elle chemine depuis le mouvement JOM, à l’UCAD, considéré comme l’un des embryons à l’origine de l’Alliance Pour la République (APR).





Au plan politique, Thérèse Faye Diouf a dirigé les étudiants puis les jeunesses APR (COJER) et elle est, depuis 2014, Maire de la Commune de Diarrère, exécutant d’ailleurs un second mandat conquis à l’issue des élections locales du 23 janvier 2022.





Diplômée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Thérèse Faye Diouf est sociologue de formation, spécialisée en sociologie des organisations du travail et en sociologie de la communication.





Titulaire de son Master 2, elle entame sa vie professionnelle en intégrant l'Assemblée Nationale en qualité d’Assistante administrative puis de rédactrice au service législatif.





En 2012, à la faveur de la deuxième alternance démocratique au Sénégal, au cours de laquelle Thérèse Faye Diouf a pris une part active, elle fut nommée Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP). Elle passa huit (8) ans à la tête de cette structure, chargée entre autres missions, de mettre en œuvre la Politique nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance (PNDIPE), avant de bénéficier une nouvelle fois de la confiance du Président de la République qui la nomma Administrateur Général du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), le 04 novembre 2021.





Sa longue et solide expérience lui a permis de bénéficier de la confiance des sectoriels et de ses pairs. Ainsi, lors des Assises Nationales de l’Education et de la Formation tenues en 2014, elle a occupé le poste stratégique de Présidente du Comité Scientifique pour le compte du sous-secteur de la Petite Enfance.