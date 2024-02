Thérèse Faye Diouf : "On doit reporter la Présidentielle de 6 mois et recommencer le processus"

Comme pressenti après le vote acté pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire visant le Conseil constitutionnel, des acteurs politiques demandent le report de la Présidentielle du 25 février 2024. Après le PDS, c'est au tour de Thérèse Faye Diouf (BBY) de demander le report.







"Si on doit organiser des élections et qu’on se rend compte qu’il y a des personnes qui pensent qu’elles doivent participer à la Présidentielle et qu’elles ont été exclues de manière injuste, on doit la reporter. On devrait même recommencer le processus et réorganiser l'élection dans six mois", a-t-elle déclaré sur la TFM .





La ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale a toutefois fait une précision. "Moi, je vous exprime ma position personnelle. Je m’exprime en tant que Thérèse la politicienne et non pas la ministre, car je suis invitée ici en tant que politicienne".





Pour elle, le Conseil constitutionnel n'a pas bien fait son travail. "Jusqu’à hier, vous ne saviez pas qu’on allait exposer la double nationalité de Rose Wardini dans l’espace public. Est-ce que vous le saviez ? Non, vous ne le saviez pas. Et vous allez voir qu’il y aura d’autres informations qui vont sortir d’ici très peu de temps. Dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel avait bien fait son travail pour vérifier si les candidats avaient des doubles nationalités ou non ?", a ajouté la ministre.