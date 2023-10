Thérèse Faye, sur son nouveau rôle de ministre : “Une mission que je conçois plus comme un sacerdoce et un nouveau challenge à relever qu’une sinécure”

Nommée Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité Sociale et Territoriale, Thérèse Faye a pris ses quartiers, ce mardi, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Samba Ndiobène Ka. L’occasion pour l’ancienne Administratrice du FONGIP d’évoquer sa philosophie et son engagement à l’heure de relever ce nouveau défi : “Une mission que je conçois, je dois le préciser, plus comme un sacerdoce et un nouveau challenge à relever qu’une sinécure”. Seneweb vous propose l’intégralité de son allocution prononcée à l’occasion.





“Je voudrais à l’entame de mon propos rendre grâce à Allah (SWT) , qui par sa volonté et sa bonté, m’a fait franchir une nouvelle étape de ma vie, je devrais précisément dire de mon destin.





En effet, cette étape consacre ma nomination par le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, au poste de ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale.





A cet instant précis, je dois vous confesser que je nourris le sentiment de profonde gratitude et de reconnaissance infinie à l’endroit de Son Excellence Macky Sall, Président de la République, pour sa confiance, encore une fois, renouvelée.





Dans la même foulée, je tiens à réitérer ; ici et solennellement, mon engagement indéfectible aux côtés du Président Macky SALL qui incarne, à tous points de vue ; un leadership assumé et fortement attaché au développement de son pays, le Sénégal et de l’Afrique tout entière.





Avant de fermer cette petite parenthèse, je suis tentée de partager avec vous un passage de son message à la nation du 4 juillet 2023, à la forte tonalité patriotique, je le cite : « L’enjeu essentiel pour moi, c’est que notre cher Sénégal, ce pays que j’ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l’émergence dans la voie de l’action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l’ordre public, dans l’unité nationale et la cohésion sociale. »









Mesdames, Messieurs







Chers invités







Poursuivant sur le même registre, je voudrais remercier très sincèrement mes parents, mes amis, mes collaborateurs et toutes les personnes à travers le pays et dans la diaspora, qui m’ont félicitée et ont formulé des vœux et des prières pour ma réussite dans cette exaltante mission.





Une mission que je conçois, je dois le préciser, plus comme un sacerdoce et un nouveau challenge à relever qu’une sinécure.





C’est le lieu aussi de féliciter le Premier ministre, Monsieur Amadou BA pour sa reconduction à la tête du Gouvernement, ainsi que tous les membres de sa nouvelle équipe et particulièrement mon ami et frère Monsieur Samba Ndiobène KA qui vient de me passer le témoin pour lui succéder à la tête de ce département stratégique.





Monsieur le Ministre, chers collaborateurs,





Il suffit de regarder la télévision, de suivre les réseaux sociaux, d’écouter la radio, etc. ou même de vivre au Sénégal pour se rendre compte de l’énorme travail que le département a réalisé au service des populations des villes comme des campagnes, avec vous à la tête d’une équipe compétente et dévouée.





Soyez-en remercié et félicité pour avoir bien compris et matérialisé dans ce secteur stratégique, la vision éclairante et généreuse de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, pour « un Sénégal de tous » et un « Sénégal pour tous ».





Monsieur le Ministre, Cher frère, il est clair que vous allez vous inscrire tout naturellement dans la continuité, je vous souhaite donc pleins succès dans vos nouvelles fonctions de ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire.





Pour revenir à notre secteur, je peux affirmer sans risque de me tromper qu’il peut se prévaloir d’être l’épine dorsale de cette vision dont j’ai parlé tantôt et qui transparaît en filigrane dans les missions assignées à ce ministère.





Mesdames, Messieurs





Chers invités





Comme vous le savez tous, le Développement communautaire, la Solidarité nationale, l’Équité sociale et territoriale constituent des préoccupations de premier ordre dans la gouvernance politique, économique et sociale de Son Excellence Macky Sall, Président de la République.





En atteste la place importante qu’occupe ce secteur dans le document référentiel des politiques publiques, j’ai nommé le Plan Sénégal Emergent (PSE), en son axe 2 : Capital humain, protection sociale et développement durable.





Aussi, les projets et programmes de ce ministère à vocation et impact social incontestables montrent à suffisance l’importance que le Président de la République accorde à ce secteur.





Je peux citer, entre autres, le Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES), les bourses de sécurité familiale, la Couverture Maladie universelle (CMU).





Qui plus est, en tant que native du monde rural et maire de surcroît, je puis affirmer sans ambages combien ces projets et programmes sont en train de transformer qualitativement la vie des populations.





J’exhorte d’ores et déjà les équipes, partout où elles se trouvent, à maintenir cette dynamique, à la renforcer pour davantage répondre de manière opportune aux préoccupations des populations et continuer ainsi à impacter positivement leur vie.





Cela doit être notre crédo pour continuer de mériter de la confiance du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL.





Mesdames, Mesdames, Chers collaborateurs





Je vous invite au travail, comme vous l’avez toujours bien fait avec mes prédécesseurs.





Pour ma part, vous trouverez en moi une ministre à votre écoute, mais aussi une ministre engagée et déterminée à relever les défis de ce secteur stratégique du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale. Et cela je ne le dirais jamais assez.