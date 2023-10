Thiadiaye : Le candidat du PUR bat le rappel des troupes et trace une nouvelle voie du développement du Sénégal

Depuis Thiadiaye où il a tenu une activité d'animation et de mobilisation avec l'ensemble des responsables régionaux de leur parti et des militants, le candidat du PUR à l'élection présidentielle de février 2024, Aliou Mamadou Dia est largement revenu sur ses ambitions pour un Sénégal. Le leitmotiv reste le même : restaurer les valeurs de l'être humain.





"Nous allons proposer aux Sénégalais un projet important, un projet transformateur. Un projet qui a un fort impact pour les Sénégalais. C'est un projet qui va être centré sur l'homme, sur l'humain, sur les valeurs qui ont caractérisé notre société. Les valeurs qui ont caractérisé l'homme "sénégalensis" depuis la nuit des temps. Ses valeurs sont en train de disparaître. Nous voulons restaurer un nouveau type de Sénégalais. Nous voulons créer les conditions optimales pour que le Sénégalais puisse s'épanouir politiquement, économiquement et socialement", a assuré Aliou Mamadou Dia, candidat du PUR à l’élection présidentielle.





Ainsi, le candidat du PUR a invité leurs militants à travailler à la restauration de la dignité de la femme sénégalaise, à donner de l'espoir aux jeunes. Il entend également faire de la prise en charge des préoccupations des personnes vivant avec un handicap sa priorité.





"Les jeunes, nos enfants prennent des pirogues et périssent en mer. C'est révoltant. Nous voulons que cela cesse. Nous voulons que la jeunesse sénégalaise s'épanouisse. Nous voulons que les jeunes puissent contribuer pleinement à la marche vers le progrès de notre pays. Je me suis engagé pour que notre jeunesse puisse avoir des lendemains meilleurs et de l'espoir pour le futur", affirme M. Dia.





En somme, son ambition, c'est de remettre le Sénégal sur la bonne voie, pas seulement celle de l'émergence mais celle du développement.





"Quand nous parlons de Natangué, c'est le bien-être, le développement. Émergence oui mais le développement, c'est encore mieux. Nous sommes plus que déterminés à faire de ce combat là. Le combat de tous les Sénégalais, des plus pauvres, des plus démunis", rassure le candidat qui invite les militants et sympathisants du PUR à plus d'abnégation, de détermination et surtout à répondre présents au rendez-vous du 25 février.