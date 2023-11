Thiaroye sur mer : le cri du coeur des agents du maire arrêté

A la Mairie de Thiaroye sur mer, les travailleurs n'ont pas perçu leurs salaires depuis le mois d'août dernier. Et pour cause, souligne le chef de cabinet de l'édile de la localité, Ousmane Diaw, dans un entretien accordé à Les Echos, "le maire El Mamadou Ndiaye a été arrêté le 10 août par la Sûreté urbaine, et il ne peut pas recevoir son parapheur pour porter des signatures."



De l'avis de Diaw, "ce qui est étrange, c'est qu'il a été arrêté pour une affaire privée" dans le cadre "de sa profession d'avocat, et non de maire." Par conséquent, défend-il, "on ne peut pas comprendre que cela ait des répercussions au niveau de la mairie."



Il confie que l'absence du maire "n'a pas entaché le fonctionnement de l'Institution", dans la mesure où "le premier adjoint au maire est là tous les jours depuis que l'édile a été arrêté", il en est autrement pour d'autres problèmes liés au paiement des salaires et des chantiers en cours. "On est en train de construire un centre d'état civil, il s'agit d'un centre secondaire. On a entamé l'extension de l'hôtel de ville, on est aussi dans les travaux de réfection du marché de Thiaroye, etc.", liste-t-il, indiquant qu'il arrive que le fournisseur suspende les travaux parce que "n'ayant pas perçu son avance" pour le démarrage des travaux. A l'en croire, ils craignent surtout "de ne pas être payé au bout."



Déjà, soutient-il, "on a un fournisseur qui est en train de faire l'extension de l'hôtel de ville. C'est lui qui construit également le terrain de basket de Thiaroye Azur. Mais, je crains qu'il ne suspende les travaux si la situation persiste."



Il explique : "L'ennui est que dans les collectivités, si tu engages un dossier alors que ce n'est pas payé, cela va directement sur un report sur le budget de l'année suivante. Ce qui fait qu'on aura des ressources qu'on n'aura pas utilisées, et l'année prochaine, on aura beaucoup de charges qui devaient être liquidées depuis cette année."



Il informe que le juge qui doit statuer sur la requête du maire concernant l'autorisation de recevoir les parapheurs venant de la mairie attend l'avis du Procureur général. "C'est quoi le problème ? Pourquoi lui ? S'interroge le chef de cabinet. Dénonçant des "dessous politiques", il est d'avis que "si le maire subissait le même traitement que les autres qui sont en détention provisoire, sur cette question des parapheurs, il n'y aurait pas de problème."



Pour rappel, le responsable de Taxawu Sénégal élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi (Yaw), suspendu par l’Ordre des avocats du fait des poursuites engagées contre lui, a été cueilli sur instruction du parquet général. En détention provisoire, il lui est reproché une vaste escroquerie sur de faux baux en centre ville. Pas moins de trois milliards F CFA auraient été escroqués à des investisseurs croyant acheter des terrains.



Entendu sur le fond, le maire, avocat et proche de Khalifa Sall reste à l'écoute de la chambre d'accusation sur sa demande de liberté provisoire. Il continue de clamer son innocence.