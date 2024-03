Thierno Alassane Sall dresse un diagnostic peu reluisant de Thiès et expose ses solutions

Le candidat Thierno Alassane Sall était à Thiès, sa ville natale, où sa caravane a sillonné plusieurs quartiers de Thiès-Est. Ici, le Président de la République des Valeurs a dressé un diagnostic sans complaisance de la région : « Thiès est une ville qui se meurt et la ville est sans emploi. L’emploi le plus fréquent est celui de marchand ambulant ou de conducteur de moto jakarta » .



« C’est un destin sans fin et sans issue pour les jeunes, a-t-il poursuivi. C’est pourquoi la plupart d’entre eux, après quelques années et après avoir constaté qu’ils sont dans un destin sans issue, préfèrent aller tenter l’aventure par les pirogues et beaucoup de sénégalais ont péri sur ce chemin. Si je suis élu Président de la République du Sénégal, nous allons changer les institutions de ce pays, pour que les détournements soient traqués sans aucune pitié. Il en est de même pour la corruption, parce qu’il s’agit là des maux les plus absolus qui gangrènent notre pays et qui entravent son développement ».



Il souligne que la ville de Thiès était surnommée la ville aux deux gares, maintenant elle est assurément une ville zéro rail. « Si je suis Président de la République, le chemin de fer ira jusqu’en Casamance, à Podor. Il n’est pas normal que Thiès, une ville horticole par excellence, importe des jus de fruit « Ranny », de Dubaï où il n’y a pas de fruits. Nous devons mettre fin à cette hérésie, à cette absurdité absolue, parce que les usines de jus de fruits devraient se trouver ici et non à Dubaï. Nous allons partout mettre des entreprises, qui vont transformer sur place nos produits, notamment les fruits, le cuir à Ngaay Mékhé, le bois de la Casamance, les produits agricoles », a-t-il dit.



En ce qui concerne l’autonomisation économique et financière des femmes, il a annoncé une fois élu, la création d’une banque populaire dédiée aux femmes et aux artisans, pour qu’ils puissent avoir, avec leur propre argent, les financements qui leur permettent d’aller acheter les produits agricoles.