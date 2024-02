Thierno Alassane Sall : "Accepter l'amnistie par le dialogue, c'est trahir les intérêts du Sénégal"

La loi d'amnistie annoncée dans la presse continue de susciter de vives réactions. Pour le député Thierno Alassane Sall, accepter de dialoguer pour être libéré, c'est trahir les intérêts de notre pays.





"Accepter l'amnistie par le dialogue, c'est faire le choix de trahir les intérêts du Sénégal. C'est chercher à sauver un régime englué dans le deal et le parjure. Voilà ce que j'écrivais en 2020, aux pages 15 et 16, dans mon livre Le Protocole de l'Élysée", a-t-il rappelé. Dans un post sur sa page Facebook, le leader de la République des valeurs est d'avis que "Macky Sall et son équipe savent que leurs responsabilités sont documentées.[...] Ils sont hantés par la perspective de devoir répondre de leurs actes, car le Peuple ne pardonnera jamais".