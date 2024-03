Thierno Alassane Sall : "La République des valeurs est l’antidote de la République des voleurs"





Le leader de la République des valeurs et candidat à la Présidentielle du 24 mars prochain, Thierno Alassane Sall, dit être l'unique solution, face au système actuel. À Thiès, il a appelé ses militants à choisir entre le projet "Reewum Ngor" pour bâtir une République des valeurs et bannir la "République des voleurs".





"La République des valeurs est l’antidote de la République des voleurs", a fait savoir TAS. Selon qui la République des voleurs (Reewum thiathie) est la source de l’essentiel des problèmes que vivent les Sénégalaises et les Sénégalais. Notamment le chômage des jeunes, les scandales fonciers, l’insécurité, les crises dans les milieux scolaire et universitaire, les lacunes criantes de notre système de santé, la crise du secteur de la pêche, etc.





Pour Thierno Alassane Sall, l’esprit de la République des valeurs, c’est avant tout le sacrifie pour son pays, le privilège de l’intérêt général au détriment des intérêts privés.





Se présentant comme le candidat le plus engagé et le plus crédible, M. Sall s’engage à faire de Thiès la ville que les Sénégalaises et les Sénégalais souhaitent qu’elle devienne. C'est-à-dire une agglomération qui désengorge Dakar, en mettant l’accent notamment sur le cadre de vie.





Revenant sur son parcours à l'Ascna, à l'Artp et au ministère de l'Énergie, TAS s’engage à remettre de l'ordre sur bien des choses, notamment la dilapidation du foncier, le chômage des jeunes, le programme économique qui prévoit notamment une forte industrialisation. Il dit être prêt à œuvrer pour l’avenir, pour la postérité.