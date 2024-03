THIERNO ALASSANE SALL : "Le peuple doit montrer que c'est à lui que retourne la dernière parole"

Le président de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, après avoir voté, a rendu grâce à Dieu et salué «le peuple sénégalais qui, dans sa maturité, a tenu à exprimer son attachement à la démocratie et à l'élection.Aujourd'hui, nous sommes, un mois après, présents au rendez-vous malgré une campagne électorale écourtée et dans des conditions difficiles de mois de ramadan et de carême».







Pour le candidat à la Présidentielle, cela a été possible "grâce à la détermination, à l'engagement de beaucoup de citoyens, de beaucoup de Sénégalais, d'hommes politiques, d'universitaires, de gens de la société civile, de divers Sénégalais qui ont montré leur attachement».





Il a aussi salué «l'attitude de monseigneur Benjamin Ndiaye et de Serigne Amsa Mbacké de Touba, deux personnalités éminentes qui ont, par leur forte voix, contribué à dire au Sénégal, au président de la République qu'il est temps qu'on passe aux choses sérieuses et que la paix repose sur la vérité».





Concernant le vote, TAS dit «ne pas sentir de tension particulière, parce que les gens sont sortis, parce que c'est un jour de rendez-vous du Sénégal avec les Sénégalais, aussi des Sénégalais avec leur propre histoire».





Il demande aux citoyens de «sortir en masse voter dans la tranquillité et indiquer, très calmement, ce qu'ils souhaitent dire et montrer au peuple que c'est à eux que retourne la dernière parole».





«Le vote se déroule normalement. Je n'ai noté aucune difficulté particulière. Ce qui prouve que la vérité, c'est ça qui fait marcher les choses», relève Thierno Alassane Sall, qui invite les Sénégalais à «sortir voter pour le candidat de leur choix», mais surtout à «prendre conscience du fait qu'ils doivent choisir sur la base de leur foi en Dieu, quant à l'avenir du pays qui traverse une crise aiguë».