Thiès : Aliou Mamadou Dia expose ses projets pour la région

«Nous allons implanter à Thiès, ville universitaire, le plus grand technopôle d'ingénierie en Afrique de l'Ouest parce que la plupart des ingénieurs sont formés ici». C'est ce qu'a déclaré dans le cadre de sa campagne électorale, Aliou Mamadou Dia, qui a fait étape à Thiès, où il a eu droit à un accueil chaleureux.







Le candidat à la présidentielle du 24 mars 2024 a exposé ses différents projets et programmes au profit de la région de Thiès. «Ce que nous voulons, c'est de faire de Thiès une ville de technologie et d'ingénierie», ambitionne M. Dia, qui envisage «d’implanter dans la forêt de Allou Kagne, le plus grand centre de technologie digitale et d'innovation en Afrique».