Thiès : Démarrage timide de la campagne électorale









L'heure de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars 2024 a timidement sonné dans la capitale du rail où sont originaires 2 des 19 candidats, en l’occurrence Idrissa Seck et Thierno Alassane Sall. Si certains états majors politiques ont démarré, avec une forte mobilisation, la pêche aux voix dans la matinée, d’autres, par contre, ont presque brillé par leur absence sur le terrain.





La coalition Diomaye Président a fait son entrée en matière avec une forte mobilisation à travers une caravane de plus de 200 véhicules dans les rues de Thiès. Le départ a été donné à son siège, au quartier HLM-Route de Dakar, avec au menu, une distribution de flyers, du programme de la coalition, entre autres.





Du côté de la mouvance présidentielle, qui semble entamer la campagne dans la division, on remarque une défaillance totale de dispositions électoralistes.





Benno Bokk Yakaar (BBY), en lieu et place d'une caravane, devait tenir une réunion d'harmonisation avant de se lancer dans la campagne. Mais au dernier moment, la rencontre aurait été tout simplement reportée. Toutefois, pendant ce temps, des inconditionnels d’Amadou Ba ont naturellement mouillé le maillot. C’est le cas du mouvement « And Faal Amadou Ba » de Maleye Diop, membre des cadres de BBY et responsable APR à Thiès Nord, aussi du mouvement Siggi Jotna du Directeur général de l'AIBD, Abdoulaye Dieye.





D'autres coalitions ont aussi sillonné les rues de Thiès. La coalition du président de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a démarré sa campagne par des visites de proximité, cet après-midi.





Celle de Déthié Fall qui était attendue à Thiès débutera finalement sa campagne sur la Petite Côte, à Mbour.





Le mandataire de la coalition Diao-2024, à Thiès, Babacar Gueye Mbaye, renseigne que Mame Boye Diao sera accueilli dans la ville aux-deux-gares, ce lundi 11.





Il devra effectuer une tournée dans la zone des Niayes notamment à Cayar, Diender et Mboro, avant de rallier la ville de Thiès.





Aussi le PUR, de son côté, s'est fortement mobilisé à Thiès dans l'après-midi de ce dimanche.