Thiès : F24 initie une plainte citoyenne et populaire contre Massaly

La plateforme des forces vives de F24-Thiès initie une plainte populaire et citoyenne contre le président de «L’Union pour la Nouvelle République» (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly. Les faits reprochés au président du Conseil d'administration de l'Office national de la formation professionnelle (ONFP), allié du Président Macky Sall, se sont produits le vendredi 9 février 2024, à savoir : « Tentative de meurtre sur de jeunes manifestants » ; « Détention illégale d’arme à feu » ; « Mise en danger de la vie d’autrui » ; « Violences et voie de fait » ; « Trouble à l’ordre public ».







« C’est un lot de plaintes populaires et citoyennes que nous allons mettre à la disposition des populations Thiessoises. Chaque citoyen et chaque citoyenne remplira et déposera sa plainte, personnellement et volontairement, ce jeudi 15 février 2024, sur la table du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thiès, contre l’acteur politique », souligne le coordinateur départemental de ladite organisation, Saliou Soulèye Ndiaye, par ailleurs leader du mouvement «Y en a marre» à Thiès.





Le F24 rappelle que « Massaly est un habitué des faits » et lance un appel aux autorités compétentes pour qu’elles prennent leurs responsabilités face à de tels « comportements dangereux ».