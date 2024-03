Thiès : Le DG de l’AIBD Abdoulaye Dièye lance la campagne de Benno

C’est le président du mouvement «SIGGI JOTNA», Abdoulaye Dièye, par ailleurs Directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), qui a lancé, ce dimanche 17 mars 2024, à Thiès, la campagne électorale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) pour la présidentielle du 24 mars 2024.



Accompagné de plusieurs responsables de la mouvance présidentielle, sous un soleil de plomb, Abdoulaye Dièye a réussi le pari de la mobilisation dans les rues de la ville aux-deux-gares prises d’assaut par des foules de jeunes, femmes, vieux, qui ont bravé la forte chaleur pour répondre à l’appel de M. Dieye en vue de la victoire de Amadou Ba.



Le Président de SIGGI JOTNA a mis à profit l’occasion pour inviter les Thiessois à dérouler le tapis rouge au candidat de la majorité présidentielle, Amadou Bâ, attendu à Thiès ce jeudi 21 mars 2024. Nombre de responsables du camp présidentiel se veulent unanimes sur le fait qu’« avec cette grande avant-première, le candidat Amadou Bâ peut bien compter sur le leadership du Directeur Général de l’AIBD qui a su convaincre même les plus récalcitrants à rejoindre la coalition BBY et continuer ensemble à œuvrer pour le progrès ».



Au cours de cette grande caravane partie du Croisement Angle Meuleu, en passant par Bountt Dépôt, Aynina Fall, Promenade des Thiessois (ex-Place de France), Marché Moussaneté, Diamaguene, entre autres Avenues et quartiers de Thiès, M. Dièye, « esclave » des idéaux politiques du Président Macky Sall, s’est une fois illustré dans la bataille politique pour faire triompher le choix porté sur Amadou Bâ, candidat de la majorité présidentiel, le profil idéal.



Le leader de « Siggi Jotna » qui a réuni les différentes entités de BBY à Thiès pour la victoire, au premier tour, du candidat de Benno, invite l'ensemble des responsables politiques et militants de la majorité présidentielle à davantage investir le terrain du couronnement. Il insiste sur « une campagne de proximité, le contact direct avec les électeurs (porte-à-porte) ».