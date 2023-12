Thiès : Le maire Babacar Diop adopte un projet, qui « fâche » l’Ukraine





Malgré la polémique qu’il avait suscitée au mois de juillet dernier, le conseil municipal de la cité de Thiès a adopté, le 30 novembre, un « projet de coopération » avec Sébastopol, ville anciennement ukrainienne (dans le sud-ouest de la Crimée), annexée par les Russes, depuis mars 2014, a rapporté « Jeune Afrique », qui écrit que le maire Babacar Diop, aujourd’hui candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, se félicite de la signature de cet accord, qui a été approuvé par 55 voix, contre 2 (et 2 abstentions). « C’est une belle opportunité pour Thiès, assure l’édile, qui cite des possibilités d’« échanges culturels » ou de « construction d’infrastructures sportives ».





Il avance également d’autres raisons, plus politiques : « Nous ne voulons plus de cette coopération néocoloniale, sans intérêt pour les habitants et qui ne servait qu’à faire voyager des maires. Nous accueillons tout le monde, mais la seule chose sur laquelle nous ne transigerons pas, c’est notre dignité », relate le journal panafricain.





Dès le 4 juillet 2023, l’annonce de ce rapprochement et la possibilité d’un jumelage entre Thiès et Sébastopol avaient suscité la colère de l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal. Yurii Pyvovarov avait, lors d’une visite de Dmitry Kourakov, son homologue russe dans la cité du Rails, accusé le maire, Babacar Diop, de « profiter d’une occasion opportuniste pour [établir un jumelage] avec un grand État terroriste ».





« Sébastopol est occupé par les troupes russes », avait rappelé l’ambassadeur, évoquant un régime russe « envahisseur, barbare et violeur ». Personne « dans le monde civilisé » ne veut traiter avec la Russie, avait-il ajouté.





« Je suis très préoccupé, regrette-t-il aujourd’hui. La position [du maire] me surprend. Il n’est pas juste le gestionnaire de la ville, mais un homme politique, qui comprend bien que sa décision peut avoir un impact négatif sur nos relations bilatérales. Il s’est révélé encore plus fasciné et aveuglé par la propagande russe que je ne le pensais », lâche Yurii Pyvovarov sur «Jeune Afrique ».





« Il peut bien dire ce qu’il veut et nous traiter de tous les noms : le Sénégal est un peuple souverain, balaie le philosophe. Pour nous, ville du Sud, il est indispensable que nous diversifions et renforcions notre coopération avec tous les types de partenaires».





Le président des FDS/Les Guelwaar, Babacar Diop a été élu, en janvier 2022, par les Thiéssois face au candidat de la majorité, Yankhoba Diattara.