Thiès : ‘’ Aar Sunu Election’’ invite les Sénégalais à aller « voter » ce 25 février

La Place Mamadou Dia sur la Promenade des Thiessois était noire de monde. Des milliers de personnes ont répondu à l’appel à la mobilisation lancé par la plateforme ‘’ Aar Sunu Election’’. Les membres issus de la société civile, des organisations syndicales, des hommes politiques, des religieux ont marché pour dire non au report et pour la proposition de la date du scrutin.



Le porte-parole du jour, Amadou Dia, coordonnateur de la coalition «Diomaye Président» à Thiès et responsable de l'ex-Pastef, et ses camarades, condamnent « l’attitude de défiance du Président Macky Sall envers le Conseil constitutionnel, qui risque de nous installer dans une crise sans précèdent parce qu’étant une violation flagrante de nos principes démocratiques ».



Les responsables « Aar Sunu élection » à Thiès appellent tous les Thiessois à sortir en masse, à la première heure, le dimanche 25 février 2024 pour regagner les bureaux de vote habituels ou le bureau le plus proche pour accomplir d’une manière symbolique leur devoir citoyen. Pour eux, le seul dialogue qui vaille, c’est d’échanger avec les 19 candidats aux fins de fixer la date de la prochaine élection présidentielle.



Amadou Dia et ses camarades, très déçus, s’interrogent pourquoi Macky Sall cherche-t-il à reprendre le processus. « Tous les partis politiques qui participeront à ce dialogue auront trahi la Nation », ont lancé Amadou Dia et ses camarades.