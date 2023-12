Thiès : Marième Diop Sylla et d’autres femmes claquent la porte de la mouvance présidentielle

La présidente du collège des femmes de l’APR de Thiès a tourné la page de son ancienne formation politique. Marième Diop Sylla puisque c’est d’elle qu’il s’agit a avancé les raisons qui justifient son départ. Cette dame qui avait gelé ses activités depuis des mois ne peut plus tolérer le manque de considération des autres responsables de la mouvance présidentielle. Elle ne met pas, dans ce lot Abdoulaye Dièye, Directeur Général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et Président de l’Union pour la Nouvelle République ( UNR), Mouhamadou Lamine Massaly président du Conseil d’Administration de l’Office National de la Formation Professionnelle ( ONFP). « Tous les autres responsables hommes du camp présidentiel nous considèrent comme des moins que rien. Ils boycottent nos activités. Ils ne nous respectent pas », a fulminé Marième Diop Sylla. D’autres militantes ont aussi quitté la mouvance présidentielle.





Dès l’annonce de cette démission, d’autres femmes amenées par Arame Sylla, une des fondatrices de cette organisation ont pris la parole à la permanence départementale de leur formation politique. Elles se sont démarquées. Elles ont réaffirmé leur ancrage dans l’APR et la coalition Benno Bokk Yakaar.





Rappelons que c’est suite à une analyse profonde des résultats des élections du 23 janvier 2022, à Thiès, avec la défaite de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), que la coordonnatrice du collège des femmes de l'Alliance pour la République (Apr) à Thiès, Adja Marième Diop Sylla, leader politique et actrice de développement, avait, dans le souci de « renverser la tendance », tendu la main à toutes les femmes de la mouvance présidentielle. L’objectif, c’est la reconquête des cœurs et élargir les bases de leur formation politique dans les trois communes d’arrondissement Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès.