[Spécial Gamou] Tivaouane ”gâte” Macky Sall : Ovationné par le Coskas, il reçoit un terrain de 3500 m2

En déplacement à Tivaouane en prélude du Gamou, le président de la République Macky Sall a fait ses adieux au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour puis à toute la cité religieuse dans la salle archi comble de l’esplanade des mosquées.



Au cours de cette cérémonie empreinte de solennité et d’émotions, le chef de l’État a eu droit à une standing ovation des éléments du Coskas qui ont tenu, à l’instar des chefs religieux de la cité, à lui témoigner leur satisfaction pour l’œuvre immense qu’il a accomplie à Tivaouane et au Sénégal.



« Ce n’est pas un adieu, mais un au-revoir », s’empresse de préciser Serigne Mansour Sy Djamil. En effet, de concert avec la famille de El Hadji Malick Sy, le maire de Tivaouane Diop Sy a offert au président Macky Sall un terrain de 3500 m2 afin qu’il y érige une résidence secondaire et devienne citoyen de Tivaouane.