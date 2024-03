Toits solaires dans des bâtiments publics, villes vertes, utilisation de matériaux locaux : Khalifa Sall veut promouvoir des énergies propres

Alors que les Sénégalais sont confrontés à une flambée des prix de l’électricité qui frôle désormais l’indécence, il paraît totalement aberrant que le continent qui dispose de la moyenne d’ensoleillement la plus élevée, ne puisse pas bâtir des stratégies durables pour tirer pleinement profit de ses capacités en énergie solaire. C’est pourquoi Khalifa Sall veut « une stratégie nationale portée à échelle régionale pour exploiter une source complémentaire et renouvelable d’énergie, afin d’éviter de rendre l'économie de notre pays dépendante des combustibles fossiles ». Ce qui va permettre de son avis d’anticiper sur les 30 ans à venir et la fin de l’extraction de nos gisements de pétrole et de gaz, de sorte à préparer la résilience économique de notre pays.