Touba : Après sa visite au Khalife, Dethie Fall demande la libération de Sonko

À quelques heures seulement de la célébration de la 129e édition du Magal de Touba, une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi a eu l'honneur de rendre visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Remerciant chaleureusement le guide religieux pour son accueil et ses prières, le Président du PRP, Dethie Fall, a saisi cette opportunité pour lancer un appel en faveur d'un des leurs.



"Nous nous réjouissons également de la suspension de la grève de la faim de notre ami et frère, le Président Ousmane Sonko, et demandons sa libération immédiate," a déclaré Déthié Fall dans un communiqué, tout en souhaitant un "excellent Magal" aux fidèles.