Touba: Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma remet 12620 parrains à Bby et exprime toute sa fierté sur le bilan de Macky

Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a battu le record individuel dans le collecte de parrainage pour le compte du candidat Amadou Bâ au niveau du département de Mbacké. Le ministre, conseiller à la présidence de la République a collecté à lui tout seul 12 620 signatures. A cet effet, le responsable de l'Apr a remis hier à Mbacké, ses fiches au délégué régional pour la collecte de parrainage à Diourbel. Pour Cheikh Abdou Bally Mbacké, l'objectif est de traduire les parrains en électeurs pour le compte du candidat Amadou Bâ, le 25 février prochain.





"Nous avons le plaisir de venir aujourd'hui auprès du ministre Pape Diouf pour lui remettre 12 620 parrains pour le compte du candidat Amadou Bâ. Ce travail, nous avons pu l'accomplir grâce à l'engagement de tous les responsables qui sont avec nous", a-t-il remercié ses militants et sympathisants.







Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma est plus que jamais déterminé à continuer son compagnonnage avec Bby. Il soutient sans condition le candidat désigné par le président Macky Sall.





"Le président Macky Sall, nous le soutenons depuis longtemps. Il est tout à fait normal et légitime dans le prolongement de notre compagnonnage que nous faisons de son candidat le nôtre. Et nous prenons l'engagement de travailler pour élire Amadou Bâ candidat du président de la République Macky Sall", s'engage le chef religieux- politicien.







Le leader politique à Touba a rendu hommage au président Macky Sall. Il s'est dit très fier du chef de l'Etat dont il a loué "la vision et le bilan élogieux". Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma est d'avis que le candidat de Bby a le meilleur profil.





"Le président Macky Sall a énormément fait pour la ville de Touba et pour le département de Mbacké. Il a d'excellentes relations avec l'ensemble des chefs religieux de Touba et de Mbacké. Et ne serait-ce que pour cela, nous devons le soutenir. Mon compagnonnage avec lui est caractérisé par l'engagement, la loyauté et la constance. Aujourd'hui encore plus qu’hier, nous sommes debout à ses côtés, fiers de son bilan, de ce qu'il a réussi pour le Sénégal, toutes les transformations qu'il a pu faire en 12 ans. Son choix est le nôtre parce que c'est le meilleur", témoigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma.