Touba : La Plateforme ENSEMBLE AVEC AMADOU 2024 s'engage pour la victoire de Bby

Un soutien de taille pour le candidat de Bby à la présidentielle de 2024 ! Une nouvelle Plateforme a vu le jour dans le département de Mbacké pour s'engager en perspective de la "victoire éclatante de Amadou Bâ" lors de la présidentielle du 25 février 2024. Le Parti Téranga Sénégal, des membres de l'apr et d'autres mouvements politiques ont mis en place la nouvelle Plateforme ENSEMBLE AVEC AMADOU 2024. Les initiateurs de cette structure ont magnifié la désignation de l'actuel premier ministre comme candidat de Bby. Pour eux, Amadou Bâ a le bon profil pour poursuivre les ambitions du Président Macky Sall. Bathie Sogue et Moustapha Diakhaté du parti Téranga Sénégal ont lu la résolution devant la presse ce mardi à Mbacké. Seneweb vous livre intégralement le communiqué.