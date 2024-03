Touba: Le mandataire de Bby menace de bloquer les bureaux du centre de Darou Marnane

Le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) menace de bloquer les 87 bureaux de vote du centre de Darou Marnane. La cause? Khadim Sylla informe que certains présidents de bureaux ont refusé l'accès à leurs représentants.







«Le matériel est en déplacement et tout est fonctionnel. Mais, nous avons un souci majeur en tant que mandataire et représentants de Bby dans le centre de Darou Marnane. Le préfet nous remettait des convocations. Mais, aujourd’hui, on nous dit que les convocations sont remplacées par un arrêté », fait savoir Sylla.





Pour le mandataire de Bby, certains bureaux de vote fonctionnent sans leurs membres.





«Certains présidents de bureaux de vote disent qu'ils n'ont pas reçu l'arrêté et d'autres exigent la présentation d'une convocation pour accéder dans les lieux. Certains bureaux fonctionnent sans la présence de nos représentants. Si rien n'est fait, nous prendrons nos responsabilités pour tout bloquer », menace Khadim Sylla.





Seneweb a constaté un impressionnant dispositif sécuritaire dans le centre de Darou Marnane.