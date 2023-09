Touba : Serigne Mountakha accorde un titre à Abdoulaye Wade

Une délégation du PDS a été reçue vendredi à Touba par le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Les responsables libéraux, avec à leur tête Lamine Thiam, président de leur groupe parlementaire, ont transmis au religieux les salutations et le ziar de leur secrétaire général, Abdoulaye Wade, et de leur candidat pour la prochaine présidentielle, Karim Wade.



D’après un communiqué du PDS publié à l’issue de la visite et relayé par Source A, dans sa réponse, Serigne Mountakha Mbacké a souligné que Me Wade est un «magoum mourid» (un sage de la communauté). Il a attribué ce titre à l’ancien chef de l’État, informe le communiqué, en indiquant que «son engagement envers la communauté mouride n’est plus à démontrer».



Les libéraux rapportent que le guide Touba a demandé des nouvelles de Karim Wade. «(Il) a dit que ce dernier est attendu», insiste la source. Qui ajoute : «Le khalife, pour terminer, a prié pour le Président Abdoulaye Wade, pour le candidat Karim Wade et pour la délégation.»



Source A informe que la délégation du PDS, après avoir pris congé de Serigne Mountakha, a rendu visite au frère de ce dernier, Serigne Issakha Mbacké, et au porte-porole de la communauté mouride, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké.