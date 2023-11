Touba: Yaye Pouye remet 3000 parrains à Amadou Bâ et pêche dans les rangs de Ousmane Sonko et de Aly Ngouille Ndiaye

En perspective de l'élection présidentielle du 25 février prochain, Sokhna Fatou Bintou Pouye dite Yaye Pouye a mobilisé les troupes pour une victoire écrasante du candidat de Bby. La responsable politique a remis un premier lot de 3000 parrains au délégué régional du pôle parrainage à Diourbel. Yaye Pouye a également pêché dans les rangs de l’opposition.





Serigne Fallou Mbacké ( petit-fils de Serigne Balla Thioro) a déclaré qu'il a quitté l'ex-parti pastef pour se ranger derrière Yaye Pouye. Serigne Djily Bousso (petit-fils de Serigne Affé Bousso ) a annoncé la fin de son compagnonnage avec Aly Ngouille Ndiaye. Le démissionnaire a rejoint, dit-il, également le mouvement "And ak Yaye Pouye fal Amadou Bâ".







L'annonce a été faite à Mbacké à l'occasion d'une cérémonie de remise du premier lot de parrains. La jeunesse féminine dirigée par Bintou Diop, des responsables de la cojer dont Bassirou Mboup et Talla Sylla, des responsables de Bby dont Baye Alla Sylla et Serigne Mbacké Faye de Mbacké ont répondu à l'appel de Sokhna Fatou Bintou Pouye.





"Nous disons albaraka ( merci) au président Macky Sall. Grâce à sa vision éclairée , il nous a choisi le meilleur profil, Amadou Bâ, pour la continuité du Plan Sénégal Emergent. Nous ne pouvons pas remercier assez le président Macky Sall. Je remercie tout le monde pour cette forte mobilisation", déclare Yaye Pouye.





Elle invite les militants à faire du porte-à-porte pour convaincre les populations à voter pour le candidat Amadou Bâ





"Monsieur le délégué régional, nous sommes engagés et déterminés dans le département de Mbacké. Mais nous avons un problème pour concrétiser nos promesses auprès des populations. Le président Macky Sall a réalisé tout ce qu'il devait faire à Touba. L'autoroute Ila Touba, le centre hospitalier national Cheikh Ahmadou Khadim et les projets d'assainissement suffisent comme bilan", liste la responsable de Bby à Ndindy, dans la commune de Touba.





Sokhna Fatou Bintou a fait des recommandations au président Macky Sall et au candidat de Bby pour leur victoire en février prochain





"Le président Macky Sall doit nous renforcer en moyens pour que nous puissions atteindre notre objectif. Nous demandons au président Amadou Bâ de tendre la main à tout le monde pour réunir la famille républicaine. On ne doit exclure personne.Il doit œuvrer de plus en plus dans le social", exhorte Yaye Pouye.





Elle a donné rendez-vous à ses militants et sympathisants au début du mois de décembre pour remettre son dernier lot de parrainage au délégué régional Pape Diouf.







Le délégué régional du pôle parrainage exprime sa satisfaction à l'endroit de Yaye Pouye





L'ancien ministre Pape Diouf s'est réjoui de la forte mobilisation lors de cette cérémonie. Le délégué régional du pôle parrainage à Diourbel a exprimé sa satisfaction à l'endroit de Yaye Pouye.





"Je partirai de Mbacké très satisfait parce que ça fait plus d'un mois que je fais le tour, mais ce jour est exceptionnel grâce à la mobilisation et le lot de parrainages que je vais ramener à Dakar. Je suis très content de madame Mbacké.J'invite les membres et les militants de Bby à l'unité et l'engagement. Nous devons gagner ensemble et on va régler nos problèmes avec le chef de l'Etat après. Ce n'est pas le moment des querelles", a déclaré délégué régional du pôle parrainage à Diourbel.