Touba zappe la politique : ce qui a poussé Serigne Mountakha à bout

Le khalife des mourides a interdit toute activité politique à Touba et ordonné la délocalisation des bureaux de vote hors de la cité religieuse. Cette décision a été prise dans un contexte où le bastion du mouridisme est de plus en plus le théâtre de manifestations, parfois violentes.



D’après L’Observateur, les incidents qui ont marqué la dernière visite du Président Macky Sall à Touba constitue la goutte de trop. Le chef de l’État a été hué à sa sortie d'audience avec Serigne Mountakha Mbacké à Daroum Miname, résidence du khalife, dans la nuit du lundi 5 au mardi 6. Les manifestants scandaient en même temps le nom de Ousmane Sonko. «Des actes prémédités et orchestrés par des politiciens professionnels, qui ont poussé Serigne Mountakha à décréter la tolérance zéro contre toute activité politique à Touba», croit savoir L’Observateur.



Avant cet incident, Touba et Mbacké ont été les théâtres de scènes de violences inédites. Lors des récentes manifestations contre le verdict de l’affaire Sweet Beauté, les domiciles de personnalités du régime ont été pris pour cible. En février dernier, en marge d’une visite de leur leader à Touba, des manifestants présentés en militants de Pastef avaient affronté les forces de l’ordre, décidées à faire respecter l’interdiction de tout rassemblement dans la cité religieuse.



L’agence de la Sonatel de Ndam, une boutique Senchan et d’autres biens publics et privés ont été attaqués. Ces événements avaient fait sortir de ses gonds Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du khalife des mourides. «Nous devons désormais, au prix de nos vies, défendre Touba et empêcher que cette cité soit bouleversée», avait pesté la voix de Serigne Mountakha.



Manifestement cette mise en garde n’avait suffi.