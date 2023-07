Tournée chez les familles religieuses du Fouta : ADD bénit sa candidature

Pressenti parmi les sérieux prétendants à la succession de Macky Sall pour porter la candidature de la mouvance présidentielle, Abdoulaye Daouda Diallo a lancé hier sa mini ‘’campagne’’. Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), par ailleurs maire de la commune de Boké Dialloubé, a rendu visite, hier dimanche, aux différentes familles religieuses du Fouta pour solliciter des prières pour le président Macky Sall, qui a renoncé à un 3e mandat, et pour la mouvance présidentielle (APR et Benno Bokk Yaakaar).





L’ancien chef de cabinet du président de la République s’est rendu tour à tour à Matam chez Thierno Mouhamadou Samassa, à Thilogne chez la famille des chérifs et à Doumga Ouro Alpha chez Thierno Mamadou Lamine Ly.





Présenté comme l’un des collaborateurs les plus loyaux au leader de Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall, le nom d'Abdoulaye Daouda Diallo circule à l’heure où toute la mouvance présidentielle est suspendue au choix de Macky Sall. Le chef de l’État, qui a renoncé à briguer un 3e mandat, préside la Conférence des leaders de sa coalition, ce lundi 10 juillet. Le choix du candidat "consensuel" de Benno, pour lequel Abdoulaye Daouda Diallo se positionne déjà, sera à l’ordre du jour.