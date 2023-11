TOURNÉE DE COLLECTE DE PARRAINS DE BABACAR DIOP : Le préfet de Sédhiou exige l’arrêt immédiat de l'opération

La tournée politique de collecte de parrainages de trois jours du candidat à la Présidentielle du 25 février 2024, Dr Babacar Diop, entamé le samedi 4 novembre 2023 dans la région de Sédhiou, risque de ne pas se poursuivre jusqu'à la fin, demain lundi. Le préfet de Sédhiou a émis une injonction exigeant «l’arrêt immédiat de cette opération».





Toutefois, le leader du parti Forces démocratiques et sociales du Sénégal/Les Guelwaars a tenu à souligner que «(sa) tournée de collecte de parrainage s’inscrit dans le cadre du processus démocratique et respecte toutes les lois et réglementations en vigueur dans notre pays».





Aussi d'indiquer clairement : «Je vais poursuivre mon programme conformément à l’agenda établi par mon équipe.» Le maire de Thiès dit attendre donc «le préfet et le commissaire de Sédhiou de pied ferme sur le terrain. Ils seront les seuls et uniques responsables des éventuels désagréments ou conséquences qui découleraient de l’interruption de cette tournée, mais également de tout ce qui arrivera aux membres de mon équipe».