Tournée du PM : Les pêcheurs remontent les doléances à la surface, leur ministre donne des assurances

Le Premier Ministre, Amadou Bâ était à l'écoute des pêcheurs et des acteurs du tourisme. Cette visite entre dans le cadre de sa tournée économique entamée depuis quelques jours dans la région de Thiès. Les pêcheurs et les personnes qui sont dans les activités connexes à la pêche ont fait remonter à la surface leurs préoccupations. Ils ont demandé le renouvellement du parc piroguiers, la lutte contre la déforestation. Ils sont allés plus loin en demandant l'organisation du Conseil Présidentiel sur la pêches ou les assises de la pêche





Au nom des mareyeurs de Mbour, Mor Fall reconnaît que le Président Macky Sall a beaucoup fait pour eux. Néanmoins, il a sollicité que les camions octroyés dans le cadre des financements soient augmentés.





"Nous voulons qu'un important quota soit destiné aux mareyeurs de Mbour dans le cadre de la deuxième phase du projet de financement de la DER. Aussi, concernant les financements de la DER, il est indiqué que c'est seulement destiné aux mareyeurs âgés de moins de 40 ans. Ceux qui ont plus de 40 ans ne peuvent pas bénéficier de financement. Nous voudrions bien que l'âge pour l'octroi des financements soit relevé pour que certains mareyeurs puissent en bénéficier. Car les mareyeurs en activité dépassent cette tranche d'âge", a demandé Mor Fall.





Le président du quai de pêche, Oumar Guèye a suggéré la mise en place d'un programme de restauration des ressources halieutiques afin de freiner l’émigration clandestine et redonner espoir aux acteurs de la pêche. Il a aussi sollicité l'élaboration de mécanismes pour mieux protéger la pêche face aux défis de l'exploitation du pétrole et du gaz. Il a aussi demandé un programme de réhabilitation de tous les quais de pêche du département de Mbour afin de mieux faire face aux défis.





Les femmes transformatrices réclament l'octroi de camions frigorifiques, d'équipements, de financement et un badge pour la reconnaissance de leur profession de transformation de produits halieutiques.





Les vérités de Papa Sagna Mbaye





En réponse à ces doléances, le Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Papa Sagna Mbaye a donné des assurances quand à la prise en charge des préoccupations des acteurs. Toutefois, il n'a pas manqué de souligner que même si des problèmes existent, les acteurs ont leur responsabilité dans la situation actuelle du secteur de la pêche.





En outre, le Ministre de la Pêche a soutenu que sur un parc de 25 000 pirogues immatriculées, il y en a 4500 qui sont sans immatriculation et qui ne disposent pas de permis de pêche.





"Depuis 2016, un arrêté avait gelé l'octroi de permis de pêche. Cela a créé une pression sur la ressource. C'est vrai que le poisson est devenu introuvable mais on ne peut en connaître les causes. La pêche exporte 150.000 tonnes vers la sous-région et 80 000 tonnes vers l'Europe. Il est vrai que l'exportation est une bonne chose pour l'économie. Mais on devrait voir comment réguler l'exportation afin de permettre l'approvisionnement du marché. Nous avons un problème de conservation parce que nous n'avons pas la capacité de conserver 150 000 tonnes", s'est exprimé Papa Sagna Mbaye.





Concernant, la réhabilitation du quai de pêche de Mbour, le Ministre Pape Sagna Mbaye a rappelé aux acteurs que le gouvernement japonais avait démarré un projet d'un montant de six milliards de francs Cfa. Mais les acteurs n'étaient pas d'accord sur le site où le port devait être construit. Par ailleurs ,il a informé qu'un nouveau contrat entre le Sénégal et le Japon a été ficelé.

Mieux, il y a une rallonge de 500 millions de francs CFA sur le budget initial.









Le Ministre a reconnu que les pêcheurs sont satisfaits de l'appui du Président de la République pour ce qui est de la subvention du prix du carburant. Toutefois, il regrette que certains revendent ce carburant en Guinée-Bissau à des prix plus élevés. C'est pour cela qu'il a ainsi invité les pêcheurs à arrêter cette pratique.