Tournée du Premier ministre : des coups de feu tirés devant Amadou Ba à Sakal

Le Premier ministre, Amadou Bâ, en tournée dans la région de Louga, a été le témoin d’un grave incident en marge de l’inauguration du centre de santé de Sakal, samedi. Un garde du corps de la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie-Khémesse Ndiaye, a dégainé son arme et tiré deux coups de feu au sol.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, il cherchait à se dégager de l’étau des éléments de la sécurité du chef du gouvernement. Ces derniers, rapporte le journal, semblaient vouloir le prendre à partie après qu’il les aurait défiés en voulant installer sa patronne à la tribune officielle où le candidat de Bennoo Bokk Yaakaar avait déjà pris place.



«De fortes détonations ont retenti. C’était la panique générale, informe L’Observateur. Ébahi, le Premier ministre est resté figé sur sa position. Certains ont commencé à vider les lieux. Des blessés ont été enregistrés dans la bousculade.»



L’auteur des coups de feu a été désarmé et «isolé dans une salle du centre de santé», renseigne le journal. Qui annonce l’ouverture d’une enquête.