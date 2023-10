Tournée économique : Amadou Ba chez la famille de feu Ousmane Tanor Dieng

Alors qu’il est en pleine tournée, le Premier Ministre Amadou Ba a fait escale chez la famille de feu Ousmane Tanor Dieng, ce mardi. Une foule immense était à l'accueil du PM. La famille de Ousmane Tanor Dieng qui marque encore les esprits de par sa bonté, s'est rappelé de la relation étroite qui liait le disparu au Président de la République Macky Sall.





"La famille de Ousmane Tanor ne le remerciera jamais assez pour toute la considération qu'il a toujours témoignée à l'endroit de Tanor le porte étendard éternel de notre famille et de notre communauté de Ngueniene. Il lui a tout donné. Il lui a offert avec grande générosité tous les honneurs de la République, en le nommant d'abord au HCCT, en lui vouant du respect. Le Président Macky Sall a affrété un vol spécial pour aller chercher la dépouille de notre regretté frère à Paris. Le Président Macky Sall lui a rendu les honneurs de la nation aussi bien à Paris qu'à l'aéroport AIBD. Il l'a escorté jusqu'à Ngueniene où il repose désormais dans ce mausolée pour l'éternité. Il l'a hissé au panthéon des immortels en baptisant une sphère ministérielle de Diamniadio "Sphère Ousmane Tanor Dieng", a rappelé le porte parole de la famille de Ousmane Tanor Dieng.





Ce dernier a salué le soutien permanent du chef de l’État à la famille du défunt : "Il continue d'être aux côtés de la famille. L'exemple le plus significatif est l'encadrement paternel si précieux dont il gratifie Pape Birane Dieng qu'il considère comme son fils".





Le porte-parole de la famille de l’ancien leader socialiste a aussi souligné les liens étroits qui unissaient Amadou Ba et Ousmane Tanor Dieng.