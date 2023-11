Tournée économique au Saloum : Liesse populaire pour Macky Sall

Le président Macky Sall, arrivé vers 10 h 48 mn, a eu droit à un accueil populaire depuis l’aérodrome de Kahone et sur le trajet le menant au campus de l’Ussein de Mbadakhoune située à 5 km de Kaolack. Les populations sont massivement sorties ce mercredi pour réserver un accueil populaire et chaleureux au président de la République Macky Sall.







Plus de 2 heures avant son arrivée, la foule était déjà agglutinée au pourtour de l’aérodrome de Kahone. À son arrivée, les militants de l’APR, des partis alliés et de simples citoyens ont pris d’assaut le parcours long de plus de 2 km menant vers la commune de Kahone.





Debout sur son véhicule décapotable, le président Sall a prolongé le bain de foule pour échanger avec ses hôtes venus à l’accueil, devisant çà et là avec des anonymes, sous l’œil vigilant de sa garde rapprochée. Même une escouade de conducteurs de vélo-taxis habillés de t-shirts à l’effigie d’un responsable politique du parti au pouvoir s’est mêlée au cortège.





À la sortie de Kahone, dans le no man’s land menant vers le campus, ce sont les populations de Mbadakhoune avec, à leur tête, le maire Jean-Marie Marone, qui prennent le relais jusqu’au chantier de cette cité universitaire qui émerge de terre.