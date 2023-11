Tournée économique de Amadou Ba : Cheikh Issa Sall sollicite "un Programme Spécial pour Mbour"

Le maire Cheikh Issa Sall a solennellement demandé au Premier Ministre Amadou Ba d’initier un "Programme Spécial" pour Mbour.





"Un programme spécial serait le moyen le plus rapide pour mettre en œuvre les 100 Actions Prioritaires qui devraient faire de la commune de Mbour : « une ville solidaire, résiliente et prospère »", a-t-il soutenu, alors que le Premier était dans le département de Mbour dans le cadre de sa tournée économique.





Le département de Mbour occupe la 3éme place en termes de populations, soit 937 189 habitants, a révélé le rapport préliminaire du 5e Recensement Général de la Population et de l’Habitat, paru en octobre 2023. Ce département touristique, halieutique vient derrière Mbacké et Dakar.





En effet, le département de Mbour a accueilli vers les années 1970 le projet d’implantation de la première station balnéaire du Sénégal. Depuis, c'est une offre touristique diversifiée qui est mise en œuvre. La mise à terre de ses produits halieutiques fait que Mbour occupe aujourd'hui la première place des débarquement grâce à l’importance de sa flotte navale qui fait état de près de 2000 embarcations.





D'ailleurs le maire de Mbour souligne que la production halieutique de la Petite-Côte inonde toutes les régions du Sénégal et même la sous-région.





"Quant on sait que près de la moitié des habitants sont établis à Mbour, il serait aisé de deviner la nécessité de renforcer la ville pour maintenir l’espoir suscité par les réalisations. Ainsi, il serait peut-être possible de booster davantage le cadre infrastructurel afin de réaliser des records dans les différents domaines d’une économie locale très dynamique. Depuis quelques années, malgré les crises conjoncturelles et la raréfaction des produits, l’État du Sénégal a fortement allégé le coût des équipements en subventionnant les moteurs des pirogues. L’introduction des embarcations en fibre de verre devrait, à terme, aider à la modernisation du secteur", a assuré Cheikh Issa Sall, maire de Mbour.





Face au Premier Ministre Amadou Ba, Cheikh Issa Sall a soutenu que les projets du Président de la République Macky Sall, dans le département, ont créé le triangle Diamniadio-Mbour-Thiès.





Face aux réalisations du Président Macky Sall, aux projets en cours et surtout la perspective de l’exploitation du pétrole et du gaz, le département veut se mettre à niveau afin de prendre en compte les nouveaux paradigmes.