Tournée économique : Kédougou dans les préparatifs de l’arrivée du chef de l’État

Le président de la République commence sa tournée économique ce lundi. Macky Sall se rendra dans les régions de Kédougou, Kaffrine, Kaolack et Fatick.







Pour cette première étape, le chef de l’État a, dans son agenda, un Conseil présidentiel et l'inauguration de la route Kédougou - Salémata. À Kédougou aussi, il y aura également les audiences politiques régionales.





Ainsi, pour préparer son arrivée, le Mouvement des enseignants républicains sonne la mobilisation. « À chaque fois que le président de la République se déplace dans le cadre de cette tournée économique, le mouvement le devance et remobilise les troupes. C'est une occasion pour nous de revenir sur les énormes réalisations dans le système éducatif sous le magistère du président Macky Sall. Mais c'est également un moment de remobilisation, de lancer un appel à tous les enseignants pour qu'ils réservent un accueil chaleureux à leurs leaders, le président de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Et ensuite, nous travaillons à ce qu'ils puissent avoir un contact direct avec leur mentor », déclare Khouma Maimouna Sissoko, coordinatrice du mouvement.









Cette rencontre avec les enseignants des trois départements de Saraya, Salémata et Kédougou sera l'occasion pour le président Sall de se pencher sur le déficit d'enseignants, un problème majeur auquel est confronté le secteur éducatif depuis des années.





« Dans toutes les régions, nous avons connu un déficit d'enseignants et cela, c'est le ministre de l'Éducation lui- même qui en a parlé. Donc, près de 8 000 enseignants qui manquent dans nos structures. Le gouvernement est en train de travailler à résorber ce gap. En attendant, il y a une organisation interne entre les IA pour combler un peu ce déficit », rassure-t-elle sur iRadio.