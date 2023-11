Tournées économiques: Macky Sall attendus dans six régions dont Diourbel

Après Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick, le Président Macky Sall va se rendre dans six autres régions dans le cadre de ses tournées économiques. Il s'agit de Diourbel, Saint- Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.