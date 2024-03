Transport : Bassirou Diomaye Faye veut relancer un projet "mort-né" de Me Abdoulaye Wade

Le 3 avril, Bassirou Diomaye Faye sera installé comme nouveau président de la République et il se lancera dans sa mission. Dans son programme, plusieurs projets ont retenu l'attention des Sénégalais, notamment la relance de celui initié par Me Abdoulaye Wade durant son mandat : les bateaux-taxis. Un projet qui avait échoué avant même de débuter





"Nous relancerons le projet des Bateaux-Taxis", a annoncé Bassirou Diomaye Faye dans son programme. Le néo-président de la République ne donne pas plus de détails sur comment relancer ce projet. Cependant, ce projet annoncé et initié en premier par Me Abdoulaye Wade a fait la Une des journaux sénégalais. Non seulement il n'a jamais vu le jour, mais a déjà englouti des milliards de nos francs.





En 2019, le journal Le Quotidien, après une enquête minutieuse, révélait que ce projet de Me Abdoulaye Wade, sans même être lancé, avait englouti la somme de 2,8 milliards Fcfa. Plusieurs bateaux-taxis ont été achetés, mais n'ont jamais servi. Ils ont ensuite été dispersés un peu partout sur les côtes sénégalaises.





Ce projet, à l'époque, avait pour but de diminuer les embouteillages dans la capitale sénégalaise. Ainsi, Me Abdoulaye Wade souhaitait desservir Dakar-Rufisque et Saly-Rufisque par bateaux. Les nombreux travailleurs qui souhaitaient rejoindre la capitale, devaient donc pouvoir le faire via la mer. Le projet ne verra jamais le jour et le président Macky Sall va préférer le TER et la terre aux bateaux-taxis et la mer.





Nouveau président, Basirou Diomaye Faye sera confronté aux nombreux embouteillages et au surpeuplement de la région de Dakar, où est concentrée la grande partie des emplois. Pour y arriver, en plus des transports en commun déjà en place à Dakar, il souhaite relancer les bateaux-taxis. Cependant, Jeune Afrique s'est interrogé sur ce projet, qui risque d'être colossal.





"Il (Bassirou Diomaye Faye, ndlr) souhaite la réintroduction des bateaux-taxis dans la capitale surpeuplée. Toutefois, face à la réalité du terrain, l’ampleur du projet semble colossale. Pour rappel, à lui seul, le TER reliant Dakar à Diamniadio a nécessité cinq ans de travaux et coûté 1,2 milliard d’euros (787 milliards Fcfa)", écrit le média.





Durant ses prochains face-à-face avec la presse et le peuple sénégalais, Bassirou Diomaye apportera certainement plus d'explications sur ce projet.