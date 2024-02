Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Daouda Gueye (FRAPP) et ses camarades relaxés

Le chargé de communication du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP), membre du parti ex pastef, le professeur Daouda Gueye et ses camarades ont recouvré la liberté ce mardi 13 février.