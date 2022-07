Troisième mandat, homosexualité, réforme de la justice : YAW campe les enjeux des législatives…





La coalition Yewwi Askan Wi a tenu une assemblée générale lançant officiellement ses activités de campagne en vue des législatives du 31 juillet. La cérémonie, qui s'est tenue à la mairie de Mermoz-Sacré-coeur, a été marquée par la présence des principaux leaders comme Khalifa Ababacar Sall, Déthié Fall et Ousmane Sonko. A tour de rôle, ils se sont adressés à leurs militants afin de les éclairer sur les enjeux de ces élections.

La question du troisième mandat, la loi sur l'homosexualité, la fin d'une justice à double vitesse, voilà la entre autres les enjeux des prochaines législatives selon les leaders de Yewwi Askan Wi.

La coalition s'est fixée pour objectif de contraindre Macky Sall à la cohabitation. Khalifa Sall et Ousmane Sonko sont convaincus que "ces élections constituent un référendum sur la question du troisième mandat".

De son côté, le leader de Pastef considère que ces élections sont l'occasion d’infliger une sanction sévère au pouvoir : "Les Sénégalais leur ont donné pendant plus de dix ans le pouvoir et l'Assemblée nationale sans le moindre bilan satisfaisant. Macky Sall ne mérite même pas d'obtenir 10% aux prochaines élections".

Le leader de Pastef a, par ailleurs, rappelé les trois rôles du député dont "le plus important est le contrôle de l'action gouvernementale : "Les Sénégalais doivent connaître le degré d'importance de la dette du Sénégal. Le pétrole et le gaz sont bradés et sil'on n’y prend garde, aucun citoyen sénégalais ne va bénéficier de ces ressources. Il y a aussi le scandale dans les passations de marché public et tant d'autres problématiques qui méritent d'être posées.

Les leaders de Yewwi appellent ainsi les Sénégalais à voter massivement pour leur coalition afin de matérialiser la rupture. Ils donnent en outre rendez-vous à partir de ce vendredi pour une tournée nationale qui va débuter dans la commune de Guédiawaye.