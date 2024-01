UCS Espagne : Le président Abdoulaye Baldé pour un travail d’animation et de massification

Le président de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) a présidé ce samedi à Sant Quirze de Bessora, en Espagne, un meeting pour échanger sur la vie du parti. « Le travail d'animation et de massification de notre parti au sein de la diaspora se poursuivra, pour contribuer significativement à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar le soir du 25 février 2024 », a fait savoir le Président de l’UCS.





« Ce fut une belle journée d'échanges avec les adhérentes et adhérents de l'UCS Catalogne. J'adresse mes vives et chaleureuses félicitations aux responsables de notre parti dans cette partie de l'Europe pour cette belle mobilisation, qui témoigne de la vitalité de notre parti au sein de la diaspora. Je félicite particulièrement le coordinateur de l'UCS Catalogne, Abdoulaye Baldé Pineda, ainsi que les responsables Abdoulaye Mballo de Sant Quirze de Bessora, Abdoulaye Baldé Alcaras, Oury Mballo de Vic, Cherif Baldé de Vic, Mamadou Sy et Oumar Ba de Torello, ainsi que Mesdames Adama Baldé de Lerida et Dieneba Baldé de Granollers. Je tiens également à remercier tous les responsables centristes qui ont, de près ou de loin, contribué à la réussite de cette activité. Je remercie et félicite également les responsables de l'UCS France, Ibrahima Sonko, Mamadou Diallo et Oury Diao, pour leur présence remarquable à ce meeting », a déclaré ce dernier.