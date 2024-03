[Étymologie] Un linguiste perce les secrets des prénoms sérères du nouveau président élu

I)- « JOMAY » est composé de deux (02) racines nominales (JOM + MAY) dont chacune, à part, est chargée de sens éthique, de significations morales, mais aussi de signes et de symboles emblématiques.





I1- « JOM » COMME NOM DE VERTU ET DE VALEUR HUMAINE





Le nom « JOM », dans son sens large et pluriel comme « vertu », englobe toutes les qualités humaines et les valeurs éthiques et morales socioculturelles ancestrales africaines qui sont cultivées et sacralisées dans la civilisation sereer.





En effet, la vertu du « JOM » ne permet pas à celui qui l’incarne le « mensonge, la trahison, la traîtrise, la déloyauté, la corruption, le vol, l’injustice ainsi que tout acte ou conduite de nature à porter atteinte à l’éthique et à la morale collectives et aux siennes propres. Ainsi, commettre un tel acte, ou adopter la même conduite, à la même dimension spirituelle que l’interdiction de manger son « TOTEM » sacré ; un tabou que l’on ne peut pas violer sans le péché de commettre le sacrilège de « NJOM » (N+JOM ) qui, dans la culture sereer, désigne la « CHUTE » (comparable à la chute du péché originel des ancêtres Adam et Eve).





Appelé « NJOMBE » en Wolof, langue, et « NJOM » en sereer, tous les deux désignent univoquement dans les deux langues « la Honte, le Déshonneur, l’Ignominie, l’Indignité, l'Infamie, l’Opprobre, l’abjection, et la vilénie que l´homme vertueux, épris des principes et des valeurs éthiques et morales du « JOM », ne peut se permettre sans les sentiments obsessionnels de remords et de contrition qui poussent au raptus, à l’exil, ou au suicide.





En effet, l’homme sereer dira. « Jom’am ô guu?, mbaat um maa? » (Mon sens de l’honneur « JOM » ne me permet pas de « TOMBER » bas dans la Honte, le Déshonneur, l’Ignominie, l’Indignité, l'Infamie, l’Opprobre, l’abjection, et la vilénie de « voler ou de mentir ».





Ainsi, ce nom « NJOM », dérivé de « JOM » avec l’alternance consonantique du « D » avec « N », donnera le même nom « NJOM » qui, dans la langue et la culture sereer, désigne la lutte ; une discipline sportive ancestrale africaine où « tomber ou être terrassé, vaincu et défait » est un « NJOM » ou une « CHUTE » entrainant la honte. Ainsi « NJOM » servira aussi de PRENOM MASCULIN sereer qui incarne la personnification des principes, des qualités et des vertus éthiques et morales du « JOM ».





I-2-JOM COMME VERBE INTRANSITIF





A- « JOM », dans son sens verbal signifie: « s’entremêler, s’entraver, s’enchevêtrer, se ligoter prisonnier dans un entrelacs de liens et de nœuds dont on ne peut pas se libérer tout seul.





B-De ce même radical verbal « JOM», vient le verbe de sens réfléchi « JOMI » qui signifie : « être emmêlé, brouillé, inquiété, hanté, obsédé…par quelque chose ».





C-De ce verbe de sens réfléchi « JOMI », vient encore le verbe transitif direct « JOMIAND » (Diomi + and) qui veut dire: « emmêler, embrouiller, inquiéter, hanter, obséder, confondre, tracasser, embarrasser, bouleverser, etc.





D-De ce verbe transitif direct « JOMIAND », vient à son tour le nom « Ô NJOMI’ANDAN » contacté et adouci en « NJOM’ANDAN) qui veut dire : « tracasserie, préoccupation, confusion, embarras, inquiétudes, obsession, la hantise, etc.





I-3- SENS ET SIGNIFICATION DE « MAY »





« MAY » est dans la langue sereer un adjectif adverbial qui signifie: « Comblé de, plein de, rempli de, riche de, doué de, qui abonde de, etc. ».





Ainsi, « JOMAY » (JOM + MAY) signifie littéralement: « qui est Comblé, plein, rempli, riche, doué ou qui abonde de la vertu du « DIOM ». Et inversé dans ses deux racines nominales, « JOM + MAY » devient « MAYJOM » qui signifie littéralement et invariablement la même chose, sans nuance ni équivoque.





II)- JAHAR





Il est composé du radical verbal (JAH) + le suffixe de négation ou suffixe explétif (AR).









II-1- « JAH » DANS LE SENS DU VERBE « LAPER » :





Il désigne l’action de boire à coups de langue. Cette aptitude physiologique propre aux félins nécessite de courber l’échine et de boire dans une nappe d’eau plane, ou dans un récipient posé à même le sol. Avec le suffixe explétif « AR », « JAH + AR » (JAHAR) signifie littéralement : « qui ne lape pas ». Ainsi, étymologiquement, « JAHAR » veut dire: « qui ne courbe pas l’échine, qui ne se ploie pas, qui ne s’abaisse pas, qui ne fléchit pas, qui ne se met pas à genoux pour boire afin d’étancher sa soif, etc.». A cet effet, un dicton sereer dira "voir se servir dans une auge de chien ne serait pas autant déshonorant que de céder à la tentation d'aller y manger".





II-2- « JAH » DANS LE SENS DU VERBE « EMBARRASSER ».





Il signifie : « inquiéter, causer des soucis, provoquer des inquiétudes, susciter des préoccupations, embrouiller, rendre confus, etc. ».





A- De « JAH », dérive la forme pronominale réfléchie « JAHID » (JAH + ID) qui veut dire : « s’embarrasser, s’inquiéter, se soucier, s’embrouiller, se confondre, etc.





B- De « JAHID » dérive également le nom « O NJAHI?’ATAN » (NJAHID + ATAN) contracté et adouci en « NJAHDATAN » qui signifie: tracasseries, préoccupations, confusion, embarras, inquiétudes, obsession, hantise, etc. Ainsi, avec le suffixe explétif « AR », « JAHAR » (JAH + AR) signifie littéralement: « qui ne s’embarrasse pas. Qui ne s’inquiète pas. Qui ne se soucie pas pour rien. Qui ne s’embrouille pas, etc. »





II-3- « JAH » DANS LE SENS DE : Quitter la route pour se frayer un raccourci dans la nature.





Ainsi, avec le suffixe explétif « AR », « JAHAR » (JAH + AR) signifie étymologiquement: « qui ne dévie jamais du droit chemin. Qui n’emprunte jamais de raccourci pour aller droit au but. Qui n’a pas de sens interdit dans sa marche vers son objectif, etc. ». C’est dans le même sens étymologique de « JAH » que DIAKHAO (JAHAO) le nom historique de la capitale royale du Sine, composé de (JAHA + O) voudrait dire littéralement : « JAHA O » (Tu t’es frayé un raccourci). Ce qui est le contraire de « JAHAR ». (Etymologie reprise par Henri Gravrand dans son œuvre « La civilisation Sereer – Cosaan ».





II-4- Le féminin de « JAHAR » est « JAHEER »





III- Dans le sens où les locuteurs cousins halpoulars et diola, ainsi que les autres locuteurs occidentaux et orientaux, prononceraient le « KH » en « K » ou en « Q », le sens littéral et étymologique de « JAHAR » restera et demeurera sensé et significatif plus que jamais.





III-1- Dans son premier sens de verbe transitif direct, « JAK » signifie: « séparer, diviser, scinder, etc. Ainsi, avec le suffixe explétif « AR », JAKAR (JAK + AR) signifie littéralement: « qui ne fait pas de division et de ségrégation ; qui ne crée pas des clivages et des disparités, etc. »





Ceci concorderait avec la signification spirituelle du BALAI historique que la GRAND-MERE DIOLA a donné au Président JOMAY JAHAR FAYE dans son premier sens où il peut symboliser « L’UNION QUI FAIT LA FORCE ». Car divisés, les brins qui composent le balai sont vulnérables et cassables, mais unis, ils sont invulnérables et incassables.





III-2- Dans son deuxième sens de verbe transitif direct, « JAK » signifie: « laver, nettoyer, faire une toilette intime féminine, faire des ablutions purificatrices profondes etc. » Ceci concorderait encore avec la signification du balai du Président JOMAY JAHAR FAYE dans son second sens où il peut symboliser « LE NETTOYAGE ET LA PURIFICATION » physique, mentale et spirituelle»