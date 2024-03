Un proche de Diomaye Faye fait déjà polémique, "il ne doit pas faire partie du nouveau gouvernement"

Victorieux dès le premier tour à l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye s'est déjà mis au travail. Le successeur de Macky Sall a annoncé qu'il allait prochainement mettre en place un gouvernement solide, composé d'hommes et de femmes de valeur. Alors que les Sénégalais spéculent pour savoir qui en fera partie ou pas, un allié du nouveau président élu, lui, fait polémique. Il s'agit de Tahirou Sarr.



Président du Mouvement nationaliste sénégalais et soutien de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, Tahirou Sarr divise les militants et sympathisants de Pastef à cause de ses propos polémiques sur l'immigration et la mise en place d'une carte de séjour pour des étrangers domiciliés au Sénégal. Des propos qui ne plaisent pas à de nombreux proches de Pastef, qui souhaitent que M. Sarr ne fasse pas partie du gouvernement concocté par Bassirou Diomaye Faye. Selon eux, si le nouveau président le choisit, il semblerait cautionner ses dires.



D'un autre côté, d'autres ne voient rien d'outrageant à ses propos et militent pour son intégration dans le futur gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Voici les avis divergents relevés sur le réseau social X.

Tahirou Sarr ne fera pas parti de ce gouvernement et son aventure en tant qu’opposant va voir le jour. Le Fillon « des guinéens » marche et je vois beaucoup y adhérer. — Momar Assane (@Noo_IDcard) March 28, 2024

Il est temps que Pastef prenne clairement ses distances avec les discours Xénophobes (particulièrement anti Guinéens) de Tahirou Sarr, avant qu'il ne soit trop tard. — Kanka Moussa (@moussa_kanka) March 28, 2024

Tahirou Sarr, il est temps qu'on s'organise en collectif pour déposer une plainte pour xénophobie contre lui et organiser des marches pacifiques. Il est hors de question de laisser ce discours prospéré. — Ruben Um Nyobè (@Laminekamou) March 28, 2024

Son discours est à combattre. Et je ne suis même pas sûr qu’il soit lui-même convaincu par ce qu’il dit. C’est juste un filon comme tu dis, une porte qui lui permet d’exister. — ???????? Babacar Ndaw FAYE ???? (@BNFAYE) March 28, 2024

Soutenir Tahirou Sarr mais pour imiigrer en France ou au Canada vous êtes prêts à frauder pour avoir de fausses prises en charge financières ou de fauSses attestations de logement.



Fi kou faral Tahirou meusou dounde stressou prefecture. — MoussM (@mouss__M) March 28, 2024

Tahirou Sarr est xénophobe. Toute personne ses idées idiotes est aussi xénophobe. Voilà. https://t.co/Hzs7TO7EUN — Ruben Um Nyobè (@Laminekamou) March 28, 2024

On n’a pas fini de se débarrasser du gouvernement de Macky que des gens comme Tahirou Sarr se voit donner une plateforme pour propager ses idées xénophobes. Mais le pire c’est de voir des gens le soutenir et souhaitent le voir au ministère de l’intérieur. — ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (@__E_r_i_s__) March 27, 2024

Cet homme sème des idées dangereuses souvent dans une classe sociale en proie à la frustration. Ce discours est en train de détruire l'occident, il a tout simplement importé des idéaux occidentaux préfabriqués et il a trouvé des victimes idéales: les étrangers et les Guinéens en… — Le duc de Dakar (@Ibrahim22755250) March 28, 2024

A chaque fois que vous postez les bêtises de Tahirou Sarr, on vous dit la même chose. Les étrangers ont un titre de séjour qu’ils payent au moins 250000 par an. Si ils sont controlés et qu’ils ne sont pas à jour, ils payent une lourde amende. La direction de la police des… https://t.co/D8qzY8Zbj7 — absatou (@absatou) March 28, 2024

On va mettre ça sur le compte de l'euphorie de la victoire mais on va pas déconner non plus. Cette histoire de Tahirou Sarr ministre de je sais pas quoi, teg lene ko ci souff avant qu'il ne commence à se faire des idées. — Sidy Gueye ? (@sidymguey) March 27, 2024

Je suis panafricain et je défend les propos de Tahirou Sarr

Très pertinent de ce qu’il avance ???????????? pic.twitter.com/Yu0J4NkaFc — PANAFRICAIN???????????????????? (@traz513) March 28, 2024

Vous finirez pas comprendre ce que Tahirou SARR essaye d’expliquer.

Beaucoup le diabolisent sans même prendre le temps de le lire ou de bien l’écouter. — ????????? (@FapatrioteS) March 28, 2024