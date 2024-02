[Exclusif] Un projet Loi d’amnistie générale sera adopté mercredi : Ousmane Sonko bientôt libre

Une mesure d'amnistie générale devrait être adoptée incessamment et conduire à la libération d'Ousmane Sonko et compagnie; Le Président de la République a instruit le ministre de la Justice lors du précédent Conseil des ministres, de préparer un projet dans ce sens, qui devrait être adopté lors du Conseil des ministres de ce mercredi.



Au-delà des personnes arrêtées en marge des manifestations, la mesure devrait concerner des faits plus anciens notamment ceux liés aux condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall.



Le Président Macky Sall veut ainsi donner à chaque acteur la chance de participer au dialogue national et pour ceux qui le souhaitent, à la Présidentielle qui vient d'être reportée à une autre date.



Il s'agit d'acter son souhait déjà exprimé de laisser un Sénégal apaisé et stable à l'issue de ce dialogue qu'il veut inclusif.



Cette loi d’amnistie va passer par le Parlement et “ainsi marquer la première étape vers une entente cordiale pour un dialogue inclusif”, nous glisse une source.



Le rétablissement du signal de Walf entre dans le cadre de cette volonté d'apaisement.