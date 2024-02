Une concertation nationale à la place du dialogue, la proposition de Cheikh Tidiane Gadio





Pour Cheikh Tidiane Gadio, candidat à la Présidentielle recalé au parrainage, le dialogue appelé par Macky Sall n'est pas la meilleure solution pour régler la crise politique au Sénégal. Pour lui, il faut une concertation nationale.





« Il faut changer la formule. Au lieu d’un dialogue national qui part avec le passif des dialogues nationaux précédents, on propose une concertation nationale sans aller à l’idée d’une conférence nationale qui a eu lieu en Afrique avec les résultats que l’on sait », déclare Cheikh Tidiane Gadio hier mercredi dans une conférence de presse.





« Le concept de concertation nationale est beaucoup plus large que ce qu’on a déjà eu ici comme dialogue national. Le Sénégal est un pays de tradition, de concertation, de discussion où l’on se met autour d’une question et on se concerte », a-t-il expliqué.