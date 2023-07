Union africaine : Le Sénégal va assurer la présidence du Conseil de Paix et de Sécurité

Après la présidence de l’Union Africaine (2022-2023), le “Sénégal est encore honoré d’assurer, pour le mois de juillet, celle du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Organisation Continentale”, informe un communiqué du ministère des Affaires étrangères.





“Connu pour son engagement Panafricaniste et celui du Président Macky Sall pour les questions sécuritaires, le Sénégal a décidé d’inscrire son mandat au service de la paix dans notre continent. Aussi, les réponses communautaires aux défis sécuritaires en Afrique ainsi que la mission de terrain du CPS prévue au Sahel seront elles au centre de cette présidence”, poursuit la même source.





La réunion consultative périodique avec le Conseil Économique, Social et Culturel (ECOSOCC) de l’UA et l’examen du rapport semestriel du Président de la Commission de l’Union africaine sur les élections dans le Continent seront également à l’ordre du jour.