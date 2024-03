Vagues de chaleur dans certaines zones du pays : Le ministère de la Santé et l’ANACIM entre alertes et conseils

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) ont produit un bulletin d’alerte sanitaire sur des vagues de chaleur attendues dans le pays et les conséquences sanitaires qui peuvent en découler. Il est mentionné dans le document que ce changement climatique peut générer un sentiment d’inconfort. Cette situation est attendue par ailleurs dans les régions de Thiès, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda et Matam. En effet, « une vague de chaleur est définie comme une période anormalement chaude et sèche ou chaude et humide qui persiste pendant au moins trois jours consécutifs ». Cet état fait que la température maximale journalière dépasse le 95e percentile pendant au moins trois jours consécutifs. L’indice de chaleur est supérieur à 40°C pendant au moins trois jours consécutifs. L’indice de chaleur exprime la sensation de chaleur ressentie par le corps en fonction de la température de l’air et de l’humidité.







Conseil comportemental et médical





À situation nouvelle, comportement nouveau, il est ainsi recommandé un suivi régulier des personnes vulnérables et souffrant de pathologies chroniques (diabète, maladie rénale, HTA, affections respiratoires, etc.). Ceci est recommandé surtout dans les localités à risque. S’ajoutent à la liste des personnes vulnérables, les personnes âgées, personnes handicapées ou dépendantes, femmes enceintes, personnes souffrant de maladies chroniques, enfants et nourrissons. Il est par la même occasion demandé à toutes personnes d’essayer d’obtenir de l’aide si elle a des vertiges, se sent faible, angoissée, ressent une soif intense et des maux de tête ou des spasmes musculaires douloureux. Il faut aussi se placer dans un endroit frais le plus vite possible et prendre sa température. Boire de l’eau pour vous réhydrater mais surtout un « avis médical est requis si les crampes durent plus d’une heure. « Consultez un médecin si vous ressentez des symptômes inhabituels ou si les symptômes persistent ».





Ces zones touchées par les fortes températures





Des températures élevées sont attendues durant la période du 13 mars au 19 mars 2024 dans la partie Centre-Ouest, Sud et Sud-Est du Sénégal. Des températures élevées de l'ordre de 41 à 42°C sont prévues sur les régions Centre (Diourbel, Fatick et Kaolack) et les départements de Mbirkilane et Kaffrine au cours de la période allant du 13 au 19 mars 2024.





Par ailleurs, ces températures atteindront des pics de 43 à 44°C dans Kolda et Sédhiou et les départements de Tambacounda, Salémata et Kédougou. Ainsi, un risque modéré d'occurrence de vague de chaleur est de mise sur les localités susmentionnées selon le bulletin alerte des deux entités.