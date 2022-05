Validation des listes : AAR Sénégal "condamne énergiquement la position inacceptable" de Alioune Tine

AAR Sénégal condamne la réaction de Alioune Tine

Les situations d’irrecevabilité constatées sur des listes candidates aux prochaines élections législatives, sont les conséquences d’erreurs humaines qui ne peuvent échapper à l’expression jurisprudentielle selon laquelle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».





AAR SÉNÉGAL qui réagit aux propos de Alioune Tine, "condamne énergiquement la position inacceptable" du fondateur de AFRIKAJOM Center "invitant, à travers des dispositions juridiques glanées pêle-mêle mais complètement décalées du contexte, le Conseil constitutionnel à un déni de justice au nom d’une paix sociale que seul le règne de l’État de droit peut assurer", s'insurgent Thierno Bocoum et Cie dans un document reçu.





Ladite coalition rappelle son attachement au respect de la loi dans la conduite du processus électoral. Selon Thierno Bocoum, porte-parole national de la coalition AAR Sénégal, " La loi est générale et impersonnelle. C’est pourquoi la jurisprudence du «chacun peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude » ne passera pas sous l’autel de combines et de compromissions sur le dos des populations", prévient AAR Sénégal.





Pour rappel, Alioune Tine, dans une déclaration, préoccupé par le rejet éventuel de plusieurs listes, a formulé des recommandations visant à "apaiser les tensions politiques grandissantes et les risques de violences politiques". Il urge donc, selon Tine, de "Renforcer le système démocratique, la paix et la sécurité; contribuer à l’avènement d’une institution parlementaire plurielle et inclusive". En d'autres termes, valider toutes les candidatures, du moins celles des formations politiques ou coalitions les plus représentatives.