Valorisation des daara et des diplômés en langue arabe : Macky Sall crée une nouvelle structure rattachée à la Présidence

Structure rattachée à la Présidence pour les diplômés en Arabes

Macky Sall a lancé l’opération séduction à l’endroit des daaras et des arabisants. Ce lundi, à Diamniadio, lors de la rencontre nationale avec la Communauté des Daaras, le chef de l’État a annoncé la mise en place d’un Bureau d’assistance aux daara et aux diplômés de l’enseignement Arabe. “Cette nouvelle structure, rattachée à la Présidence de la République, est chargée, entre autres, de promouvoir la concertation avec les acteurs, organisations socioprofessionnelles et personnalités religieuses assurant le fonctionnement du système des daara, a précisé Macky Sall. Elle accordera une attention particulière aux programmes d’insertion, d’emploi, de financement et de protection sociale des apprenants, de leur encadrement et des diplômés de l’enseignement arabe”.