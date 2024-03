Vélingara : contrôle du comité électoral de Benno, un proche d’Amadou Ba écarté

La bataille faisait rage à Vélingara pour le contrôle du comité électoral de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Le journal Bés bi (le jour) informe que le député-maire des Agnams par ailleurs Secrétaire national de l’organisation et de la mobilisation de l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel) a finalement tranché. Farba Ngom a porté son choix sur le député-maire de la commune, Woury Baïlo Diallo, ce jeudi, souffle le quotidien d’informations.



Désigné plénipotentiaire départemental, ce dernier a ainsi reçu le pactole destiné à la campagne du candidat de Benno, Amadou Ba.



D’après la source, la tournure de la situation a toutefois surpris plus d’un, lors de la distribution des fonds de campagne, dans la mesure où Woury Diallo a été choisi au détriment de son adversaire Diawandou Barry. Celle-ci souligne que ce dernier « s’était adjugé le poste depuis des mois. »



La couleuvre sera difficile à avaler chez ce « très proche d’Amadou Ba, avec qui il a cheminé aux Impôts et Domaines », prédit Bés bi.