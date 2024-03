[Présidentielle] Venu en pirogue, un migrant ne trouve pas sa carte d’identité et crie sur la représentante du consulat à Las Palmas

Même si le vote se déroule bien, il y a toujours de petits incidents en cours de vote. À Las Palmas, un jeune migrant a voulu effectuer son devoir citoyen. Seulement, il n’a pas trouvé sa carte d’identité dans le lot de nouvelles cartes disponibles en ce jour de vote. La représentante du Consulat à Las Palmas lui a signalé qu’il ne pourra pas voter car sa carte n’était pas disponible.



Il s'est alors emporté en lui demandant son rôle alors qu’elle était payée et qu’elle travaillait pour eux. La belge, Katia Van Bockel, représentante du Consul du Sénégal à Las Palmas lui a dit qu’elle n’est pas payée et n’a pas de salaire. Et que c’est à Madrid de lui donner sa carte d’identité qui ne figure pas dans le lot.



Le jeune homme, qui était dans un état nerveux, a été conseillé par un des représentants de se calmer. Il lui a, aussi, demandé de partir.



À noter que Katia Van Bockel n’a pas de salaire dans le rôle qu’elle joue à Las Palmas. C’est son père qui occupait ce poste. À sa mort, elle a pris le relais. Actuellement, beaucoup de cartes d’identité sont disponibles au lieu de vote, siège de la fédération africaine des Îles Canaries (Faac). Leur propriétaire, s’ils sont toujours dans les îles, peuvent venir les récupérer afin d’effectuer leur devoir citoyen.