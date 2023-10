Verdict prononcé Sabassy Faye : Les avocats de l'État parlent " de décision préfabriquée "

Verdict prononcé Sabassy Faye : Les avocats de l

La décision du juge Sabassy Faye ordonnant la réintégration du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko dans les listes électorales est vivement contestée par les avocats de l'État. Ces avocats commis par l'État pensent que le juge Sabassy Faye " avait déjà une décision préfabriquée en commençant déjà l'audience ". Ils font savoir que le maire de Ziguinchor était déjà fort clos.





Au moment où le verdict du juge de Ziguinchor ordonnant la réintégration de l'ex-leader du Pastef est qualifié d'acte courageux par les avocats et la plupart des jeunes de cette ville et militants de son parti, les avocats de l'État le contestent.





Si pour les avocats de la défense, la décision du juge Sabassy souffle comme un vent de liberté de la justice et de la magistrature. Cette décision estime qu'un des avocats doit inspirer beaucoup de juges et magistrats.





Pour Me Abdou Dially Kane avocat à la cour qui a statué à la barre pour le compte de l'État lors de cette audience, " le juge Sabassy Faye n'était pas en situation d'être impartial ". Il s'appuie sur le fait que ce dernier a son frère qui est adjoint au maire de la commune de Ziguinchor. C'est pour cela dit-il que sa récusation a été soumise à l'ouverture de la séance. Me Abdou Kane se voit avec ses confrères dans la légitimité de ne pas accepter cette décision du juge de Ziguinchor.





L'avocat à la cour affirme haut et fort que le juge n'a pas pu analyser tous les arguments qui ont été développés par les deux parties en rendant sa décision. Une décision rendue en cinq (5) minutes, chose révoltante selon Me Kane, qui ajoute que le juge avait déjà en tête sa décision avant même d'entrer en salle d'audience.





" On a commencé à plaider ce dossier depuis 9 heures du matin jusqu'à 22 heures, et ce juge s'est permis de prendre une décision en cinq (5) minutes. En cinq minutes, il n'a pas pu analyser tous les arguments qui ont été développés par l'une et l'autre partie, en rendant sa décision en 5 minutes. Ce qui nous fait penser qu'en commençant cette audience, il avait déjà une décision préfabriquée. Et ça c'est scandaleux ", a dit ouvertement Me Abdou Dially Kane, avocat de l'État.